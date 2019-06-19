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2019-06-19 وفاة سائق ناقلة زيت بعد اصطدامها بتريلة قلاب في بدر متابعات الخليج 365 - بدر أخمد الدفاع المدني في محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة، مساء أمس الثلاثاء، حادث اصطدام ناقلة زيت بتريلة قلاب. Advertisements وأوضح المدني أن الحادث نتج عنه احتراق الناقلة بالكامل ووفاة سائقها، داعيةً الله له بالرحمة والمغفرة. وبينت صور النيران التي التهمت ناقلة الزيت، وأدت إلى تفحمها بالكامل.









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