إعلاميون تعايد أعضاءها بخدمات سكانية وطبية وتعليمية

2019-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

عايدت جمعية “إعلاميون”، أعضاءها والإعلاميين بحزمة مفاجآت تتمثل في إطلاق جمعية تعاونية إسكانية للإعلاميين مدعومة من وزارتي الإسكان والعمل والتنمية والاجتماعية، وتوقيع الجمعية عددًا من الشركات الإستراتيجية التي تتضمن خدمات طبية وتعليمية وتطويرية للإعلاميين وأبناء.

وشهد حفل المعايدة الذي أقامته الجمعية على شرف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن بمناسبة عيد الفطر المبارك لأعضاء الجمعية وزملائهم الإعلاميين والإعلاميات في فندق كراون بلازا الرياض الشريك الإستراتيجي للجمعية، وكذلك حضور عددٍ من أساتذة الإعلام تقدمهم وكيل وزارة الإعلام الأسبق الدكتور علي النجعي، المدير العام لمجموعة قنوات MBC السعودية محمد التونسي، وعميد كلية الإعلام والاتصال السابق البروفسور عبدالله الرفاعي، وعدد كبير من الإعلاميين المخضرمين والشباب وأعضاء الجمعية من مختلف مناطق المملكة، فيما كان ضيفا الشرف الإعلاميين القديرين المذيع سعد العتيبي والمذيعة سلوى شاكر.

تميز مستمر:

واستهل الحفل الذي قدمته الزميلة المذيعة هناء الركابي، بالسلام الملكي، ثم كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” سعود بن فالح الغربي، الذي رحب بضيف الحفل وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية شاكرًا له تلبية الدعوة وتشريف حفل الجمعية، مضيفًا أن جمعية “إعلاميون” تميزت بتقديم إعلاميين خدموا وطنهم ودينهم ومجتمعهم.

وقال الغربي: سعداء بإقامة هذه المعايدة لأعضاء الجمعية والزملاء الإعلاميين الذين شرفونا بالحضور، وهي مناسبة نجدد بها التواصل وتعزيز العلاقات الأخوية ونحن فخورون بهذا الحضور والمشاركة والاحتفاء برموز الإعلام والشركاء لجمعية إعلاميون وتقديم معلومات توضح توجه وأهداف الجمعية ومساهمتها لتقديم الصورة الإيجابية للعمل الإعلامي المهني المتجدد، وأن “إعلاميون” مدرسة مجتمعية للإعلام تعلم فيها الكثير وحركت الكثير من المبادرات المؤسسات والهيئات من منطلقات تنافسية مهنية.

وبدوره، تحدث وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، مؤكدًا سعادته بهذا اللقاء الجميل من خلال حفل المعايدة لجمعية “إعلاميون” والتفاعل الاجتماعي الإيجابي، مؤكدًا أن هذه التفاعلية ما تسعى إليه الوزارة ممثلة في وكالتها للتنمية واستثمار الجمعيات لخدمة المجتمع، وأن الجمعية يجب أن تكون مثالًا يحتذى به لوجود جمعيات أخرى متخصصة؛ لما لمسه من “إعلاميون” من روح العمل والمبادرة.

من جهته، ألقى مدير المبيعات في فندق كروان بلازا الرياض عبدالرحمن الشهراني، كلمة الشريك المكاني بالنيابة عن المدير الإقليمي بمنطقة الرياض مدير عام الفندق فادي صوايا، مقدمًا التهنئة للجمعية وأعضائها والإعلاميين السعوديين بالمعايدة، مؤكدًا سعادتهم بالشراكة مع الجمعية والمساهمة في العمل الإعلامي، قائلًا: تشرفنا بدعم رؤية المملكة من خلال شراكتنا المجتمعية مع جمعية إعلاميون.

فخر ودعم متواصل:

Advertisements

وتحدث نائب رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” والمتحدث الرسمي للجمعية المذيع القدير عبدالعزيز العيد، قائلًا: نحن فخورون جدًّا بما وصلت إليه الجمعية، حيث بدأنا بإمكانيات محدودة، وكانت بالنسبة لنا حلمًا كَبِر مع الوقت، وأصبح حقيقة على أرض الواقع ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن من مكانة مؤثرة وعقد شراكات إستراتيجية، وهناك مفاجآت سارة للجمعية بمشاركة وزارتي العمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإسكان اللتين وافقتا على تأسيس الجمعية الإسكانية التعاونية للإعلاميين، وأبدت وزارة الإسكان استعداداتها لتمويلها ودعمها، وأن هذا الدعم الذي يمثل اهتمام ولاة الأمر بتنمية الإنسان والمكان والدفع في سبيل التقدم الحضاري وتشجيع المشاركة المجتمعية من خلال ما حملته رؤية المملكة 2030 التي تؤسس لنهضة أممية غير مسبوقة.

من جانبه، تحدث الأمين العام لجمعية “إعلاميون” ناصر الغربي، مشيدًا بشركاء الجمعية الإستراتيجيون، وما قدموه من مساهمات كبيرة للجمعية ولأعضائها ودعمها بما يرفع من مستوى الجمعية على المستوى الإعلامي والخدمة المجتمعية، مؤكدًا تطلع الجمعية إلى المزيد لتحقيق رسالتها المهنية والحضارية والمجتمعية والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وشهد الحفل بعد تكريم ضيفي شرف المعايدة والشريك الإستراتيجي فندق كراون بلازا الرياض، جلسة حوارية مع ضيفي الشرف المذيعان العريقان الإعلامي سعد العتيبي، والمذيعة سلوى شاكر، وأدار الحوار عضو الجمعية المذيع محمد الشريف.

مبادرة معكم بدمائنا دعمًا لأبطال الحد الجنوبي:

كما دشن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة “إعلاميون” أحدث الحملات الإنسانية والوطنية التي أطلقتها الجمعية على هامش الاحتفالية، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي حملة “معكم بدمائنا”، دعمًا لجنودنا البواسل أبطال الحد الجنوبي، وذلك بالتعاون مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلة في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، حيث دعت الجمعية جميع الزملاء والزميلات للإعلاميين للمشاركة في الحملة كتعبير عن الامتنان والتقدير لما يقدمه رجال الوطن من تضحيات عظيمة لحفظ أمن هذا الوطن.