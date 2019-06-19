، "الدليمي": مؤسسة المرأة العربية تعيّن رئيسًا أعلى لها وأمينًا لاتحاد "ويڤا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن الاتحاد يستعد لزيارة "الفيفا" للتعاون في تنظيم كأس الأمم للسيدات

أعلن الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية محمد الدليمي من مقرها في دبي، أن المؤسسة بصدد إعادة هيكلتها الداخلية والإدارية، وتعيين رئيس أعلى للمؤسسة بالتزامن مع إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وفي التفاصيل، أوضح "الدليمي" أن تشكيل مجلس الإدارة سيشهد انضمام وجوه جديدة تسهم في تنشيط برامج وفعاليات المؤسسة العريقة بما يتناسب والمرحلتين الراهنة والمقبلة، إذ ستشهد المؤسسة دخول أعضاء جدد وخروج أعضاء سابقين، إضافة إلى عزمها تعيين أمين عام لاتحاد المرأة الدولي لكرة القدم (ويفا) يلبي المتطلبات المستقبلية والمتغيرات الحالية، فيما ستبقى الزميلة ديما السايح متحدثًا رسميًا باسم اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم (ويڤا).

يُذكر أن اتحاد الـ(ويڤا)، هو منظمة دولية مسجلة رسميًا في بريطانيا، ومقره بلندن، وتأسس بمبادرة من مؤسسة المرأة العربية من أجل العمل على نشر وتوسيع ممارسة لعبة كرة القدم بين نساء العالم عبر ممارسات وأنشطة وفعاليات لتطوير هذه اللعبة واسعة الانتشار خصوصًا في البلدان النامية وتقديم الدعم الفني والمادي لتشكيل فرق رياضية وروابط ولجان لهذه اللعبة في تلك البلدان على نطاق واسع، بموازاة ما تحظى به كرة القدم للرجال.

ويعمل «ويڤا» بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لخدمة أهداف الاتحاد وغاياته النبيلة في جعل اللعبة فضاءات للسلام والمحبة بين الشعوب.

وكشف الدليمي أنه يجري التحضير لزيارة وفد من «ويڤا» لمقر «الفيفا» في زيوريخ لتوقيع مذكرة تعاون وتنسيق وصولاً إلى تنظيم كأس الأمم للسيدات.