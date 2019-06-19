- 1/3
- 2/3
- 3/3
تفاجأ سكان محافظة الطائف والزوار والمصطافون من استمرار إغلاق حديقتي الملك فيصل بالقديرة والملك فهد بالخالدية، على الرغم من دخول موسم الصيف، وأثار موجة استياء عارمة خصوصًا أنها تعدان من أكبر الحدائق بالمحافظة.
واتهم المواطنون الجهات المعنية بالعجز عن تشغيلها حتى في ظل الازدحام الملحوظ هذه الأيام في المحافظة من الزوار والمصطافين.
وناشد سكان المحافظة والمصطافون المسؤولين في الجهات المعنية بسرعة فتح الحديقتين أمامهم وأمام عوائلهم، حيث إنها تتوسط المحافظة وقريبة من الجميع.
استمرار إغلاق حديقتي الملك فهد والملك فيصل يُغضب المواطنين والزوارسعود الدعجاني الخليج 365 2019-06-19
تفاجأ سكان محافظة الطائف والزوار والمصطافون من استمرار إغلاق حديقتي الملك فيصل بالقديرة والملك فهد بالخالدية، على الرغم من دخول موسم الصيف، وأثار موجة استياء عارمة خصوصًا أنها تعدان من أكبر الحدائق بالمحافظة.
واتهم المواطنون الجهات المعنية بالعجز عن تشغيلها حتى في ظل الازدحام الملحوظ هذه الأيام في المحافظة من الزوار والمصطافين.
وناشد سكان المحافظة والمصطافون المسؤولين في الجهات المعنية بسرعة فتح الحديقتين أمامهم وأمام عوائلهم، حيث إنها تتوسط المحافظة وقريبة من الجميع.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
01:29 AM
ناشدوا المسؤولين بسرعة فتحهما حيث إنها تتوسط المحافظة وقريبة من الجميع
تفاجأ سكان محافظة الطائف والزوار والمصطافون من استمرار إغلاق حديقتي الملك فيصل بالقديرة والملك فهد بالخالدية، على الرغم من دخول موسم الصيف، وأثار موجة استياء عارمة خصوصًا أنها تعدان من أكبر الحدائق بالمحافظة.
واتهم المواطنون الجهات المعنية بالعجز عن تشغيلها حتى في ظل الازدحام الملحوظ هذه الأيام في المحافظة من الزوار والمصطافين.
وناشد سكان المحافظة والمصطافون المسؤولين في الجهات المعنية بسرعة فتح الحديقتين أمامهم وأمام عوائلهم، حيث إنها تتوسط المحافظة وقريبة من الجميع.
، استمرار إغلاق حديقتي الملك فهد والملك فيصل يُغضب المواطنين والزوار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار إغلاق حديقتي الملك فهد والملك فيصل يُغضب المواطنين والزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.