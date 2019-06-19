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قتل 24 شخصاً وأصيب آخرون بجروح، أمس الثلاثاء، إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون في مالي قرب الحدود مع جمهورية بوركينافاسو.
وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية أن مسلحين مجهولين شنوا هجوماً راح ضحيته 24 شخصاً كما نهبوا مواشي وقاموا بحرق المنازل.
وأشارت الوكالة إلى أن المهاجمين استولوا على شاحنة بعد أن أرغموا ركابها على النزول وقاموا بإعدام سبعة منهم.
مقتل 24 شخصاً في هجوم مسلح شنه مجهولون في ماليوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-19
قتل 24 شخصاً وأصيب آخرون بجروح، أمس الثلاثاء، إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون في مالي قرب الحدود مع جمهورية بوركينافاسو.
وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية أن مسلحين مجهولين شنوا هجوماً راح ضحيته 24 شخصاً كما نهبوا مواشي وقاموا بحرق المنازل.
وأشارت الوكالة إلى أن المهاجمين استولوا على شاحنة بعد أن أرغموا ركابها على النزول وقاموا بإعدام سبعة منهم.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
01:23 AM
المهاجمون استولوا على شاحنة وقاموا بإعدام 7 من ركابها
قتل 24 شخصاً وأصيب آخرون بجروح، أمس الثلاثاء، إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون في مالي قرب الحدود مع جمهورية بوركينافاسو.
وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية أن مسلحين مجهولين شنوا هجوماً راح ضحيته 24 شخصاً كما نهبوا مواشي وقاموا بحرق المنازل.
وأشارت الوكالة إلى أن المهاجمين استولوا على شاحنة بعد أن أرغموا ركابها على النزول وقاموا بإعدام سبعة منهم.
، مقتل 24 شخصاً في هجوم مسلح شنه مجهولون في مالي ،
المصدر : الخليج 365
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