

باماكو 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

قتل 24 شخصًا وأصيب آخرون بجروح اليوم إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون في مالي قرب الحدود مع جمهورية بوركينافاسو.

وأفادت وكالة الأنباء المالية الرسمية أن مسلحين مجهولين شنوا هجومًا راح ضحيته 24 شخصًا كما نهبوا مواشي وقاموا بحرق المنازل، مشيرةً إلى أن المهاجمين استولوا على شاحنة بعد أن أرغموا ركابها على النزول وقاموا بإعدام سبعة منهم.

// انتهى //

00:38ت م

0271





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 24 شخصًا في هجوم مسلح في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.