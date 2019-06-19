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2019-06-18 متابعة أيام تنتهي بضبط مطعم يجهز الشاورما خارج الموقع متابعات الخليج 365 - الرس ضبطت إدارة صحة البيئة في بلدية الرس، مطعمًا مخالفًا يقوم بتجهيز دجاج الشاورما خارج المطعم. Advertisements وأوضحت البلدية أنه تم ضبط المطعم المخالف بعد متابعة استمرت عدة أيام، حيث تم ضبطه أثناء وقوف السيارة أمام المطعم لتنزيل المواد، ليتم مصادرة وإتلاف الكمية المنقولة، واستدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.









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