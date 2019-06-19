الكهرباء وعدت فأخلفت وتفاجأ متضررو الجنوب بفواتير مرتفعة رغم الانقطاعات!

2019-06-18

متابعات الخليج 365 - علي مدخلي - جازان

فاجأت الشركة السعودية للكهرباء المشتركين بالمناطق الجنوبية، الذين تعرضوا لانقطاع كامل للتيار الكهربائي في أواخر شهر رمضان الماضي، بفواتير مرتفعة لهذا الشهر.

ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه الشركة أنها سوف تخصم 25% من فاتورة شهر يونيو، لكن ما حدث هو العكس، لتذهب تصاريحهم أدراج الرياح.

وأبدى كثير من المشتركين من مناطق نجران وعسير وجازان تذمرهم من صدور فواتير هذا الشهر بمبالغ مرتفعة، وكأن الشركة لا يهمها سوى جني المبالغ من المشتركين دون تقديم خدمة بشكل أفضل.

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وقال أحمد الحكمي: حدث ما كنا نتوقعه من هذه الشركة وأصدرت فواتيرها لهذا الشهر، وكأنه لم يحصل انقطاع خلال الفترة الماضية، على الرغم من تأكيدها في وقتها بأن هناك خصمًا 25% للمشتركين لفاتورة هذا الشهر، لكن ما حصل هو العكس ونأمل من وزير الطاقة المهندس خالد الفالح التدخل شخصيًّا وإنصاف المتضررين من مشتركي المناطق الجنوبية الذين تعرضوا لانقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام في شهر رمضان الماضي.

أما يحيى مدخلي فقال: تفاجأت من ارتفاع مبلغ فاتورة الكهرباء لهذا الشهر، وأنه أعلى من الفاتورة السابقة عكس ما كنت أتوقعه بأن الشركة سوف تقوم بخصم الفواتير نظير الانقطاع الذي حصل في الشهر الماضي، وكأن الشركة لا يعنيها المشترك بأي شكل من الأشكال فمن يصفنا منها؟

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أكد خلال الانقطاعات التي تعرضت لها هذه المناطق أنه سيتم تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من منطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة، وذلك بخصم 25% من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ وذلك التزامًا من السعودية للكهرباء بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.

وكررت الشركة السعودية للكهرباء شديد اعتذارها لمشتركيها جراء ما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية على أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وما نتج عن ذلك من معاناة المشتركين.