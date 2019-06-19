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خريجات التربية في طي النسيان منذ 11 عامًا فهل من انفراجة قريبة؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
لا زالت أزمة خريجات كليات التربية مستمرة منذ 11 عامًا، بلا حل، رغم أن أبطالها عددهن 20 ألف حالمة انهارت طموحاتهن في 1428هـ، حيث تم تأهيلهن ليكونوا معلمات، ولكنهن لا يجدن فرصة وظيفية إلى اليوم.
ووجهت خريجات كلية التربية مناشدات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتدخل وحل مشكلتهن المستمرة، وذلك عبر وسم “خريجات التربية في طي النسيان”، مشددين على ضرورة النظر في وضع الخريجات القديمات اللواتي عانين الأمرَّيْن من الانتظار وصعوبة الحصول على وظيفة بسبب مفاضلة غير عادلة في حقهن، بحسب قولهن.
وأكدت أنهن لا يردن الخضوع لأي اختبار لأنهن “جدارة” وعناصر ممتازة ووثائقهن تشهد بذلك، موضحات أن المطلوب فقط هو مكرمة من الملك سلمان بعد أن طال بهن الانتظار وهن تحت رحمة اختبار قياس ونقاط مفاضلة غير عادل.
وقالت بعضهن: إنه تم توظيف الأقل مؤهلًا تعليميًّا وهن نفس مخرجات وزارة التربية والتعليم، وأنصفهن مجلس الشورى بتوصية بالحصر والتوظيف ولكن بدون تنفيذ!
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