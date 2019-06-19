شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب البنزين المخلوط.. إلزام محطة وقود بإصلاح السيارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أغلقت وزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها الرقابية على محطات الوقود، محطة في حائل لعدم مطابقة الوقود للمواصفات القياسية ووجود مواد مخلوطة في البنزين. أغلقت وزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها الرقابية على محطات الوقود، محطة في حائل لعدم مطابقة الوقود للمواصفات القياسية ووجود مواد مخلوطة في البنزين. وأكدت الوزارة عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء)، أنه جرى حصر السيارات المتضررة وإلزام صاحب المحطة بنقلها لإصلاحها.



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