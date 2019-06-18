محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب عيسى عبدالله فهيد العرجي، بزواجه من كريمة الشيخ عيسى محمد العرجي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالأحساء، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ العريسين وتتمنى لهما حياة سعيدة. "العرجي" يحتفل بزفافه بالأحساء صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-19 احتفل الشاب عيسى عبدالله فهيد العرجي، بزواجه من كريمة الشيخ عيسى محمد العرجي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالأحساء، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ العريسين وتتمنى لهما حياة سعيدة. Advertisements 19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440 12:03 AM احتفل الشاب عيسى عبدالله فهيد العرجي، بزواجه من كريمة الشيخ عيسى محمد العرجي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالأحساء، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ العريسين وتتمنى لهما حياة سعيدة. ، "العرجي" يحتفل بزفافه بالأحساء ،

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