محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب "عبدالمجيد ين علي محمد المهجري" بزواجه في حفل بهيج بقاعة المعالي بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة بمنطقة جازان. شهد الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "المهجري" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك. Advertisements "عبدالمجيد" يحتفل بدخوله القفص الذهبي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18 احتفل الشاب "عبدالمجيد ين علي محمد المهجري" بزواجه في حفل بهيج بقاعة المعالي بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة بمنطقة جازان. شهد الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "المهجري" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك. 18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 11:57 PM احتفل الشاب "عبدالمجيد ين علي محمد المهجري" بزواجه في حفل بهيج بقاعة المعالي بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة بمنطقة جازان. شهد الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "المهجري" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك. ، "عبدالمجيد" يحتفل بدخوله القفص الذهبي ،

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