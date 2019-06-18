، "إعلاميون" تعايد أعضاءها بخدمات سكانية وطبية وتعليمية مدعومة من جهات عدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الزبن" و"الغربي" دشنا حملة #معكم _ بدمائنا دعماً لأبطال الحد الجنوبي

عايدت جمعية "إعلاميون" أعضاءها والإعلاميين بحزمة مفاجآت تتمثل في إطلاق جمعية تعاونية إسكانية للإعلاميين مدعومة من وزارتي الإسكان والعمل والتنمية والاجتماعية، وتوقيع الجمعية لعدد من الشراكات الإستراتيجية التي تتضمن خدمات طبية وتعليمية وتطويرية للإعلاميين وأبنائهم.

حفل المعايدة أقامته الجمعية على شرف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبد العزيز الزبن بمناسبة عيد الفطر المبارك لأعضاء الجمعية وزملائهم الإعلاميين والإعلاميات في فندق كراون بلازا الرياض الشريك الإستراتيجي للجمعية.

وحضر الحفل عدد من أساتذة الإعلام تقدمهم وكيل وزارة الإعلام الأسبق الدكتور علي النجعي، المدير العام لمجموعة قنوات MBC السعودية محمد التونسي، عميد كلية الإعلام والاتصال السابق البرفسور عبدالله الرفاعي، وعدد كبير من الإعلاميين المخضرمين والشباب وأعضاء الجمعية من مختلف مناطق المملكة، فيما كان ضيفا الشرف الإعلاميين القديرين المذيع سعد العتيبي والمذيعة سلوى شاكر.

وفي كلمته بالحفل قال رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" سعود بن فالح الغربي، إن جمعية "إعلاميون" تميزت بتقديم إعلاميين خدموا وطنهم ودينهم ومجتمعهم.

وقال "الغربي": "سعداء بإقامة هذه المعايدة لأعضاء الجمعية والزملاء الإعلاميين الذين شرفونا بالحضور، وهي مناسبة نجدد بها التواصل وتعزيز العلاقات الأخوية ونحن فخورون بهذا الحضور والمشاركة والاحتفاء برموز الإعلام والشركاء لجمعية "إعلاميون" وتقديم معلومات توضح توجه وأهداف الجمعية ومساهمتها لتقديم الصورة الإيجابية للعمل الإعلامي المهني المتجدد، وإن "إعلاميون" مدرسة مجتمعية للإعلام تعلم فيها الكثير وحركت الكثير من المبادرات والمؤسسات والهيئات من منطلقات تنافسية مهنية".

وبدوره، أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبد العزيز الزبن، سعادته بذلك اللقاء الجميل من خلال حفل المعايدة لجمعية "إعلاميون" والتفاعل الاجتماعي الإيجابي، مؤكداً أن تلك التفاعلية ما تسعى إليه الوزارة ممثلة في وكالتها للتنمية واستثمار الجمعيات لخدمة المجتمع، وأن جمعية "إعلاميون" يجب أن تكون مثالاً يحتذى به لوجود جمعيات أخرى متخصصة لما لمسناه من جمعية "إعلاميون" من روح العمل والمبادرة.

من جهته، ألقى مدير المبيعات في فندق كروان بلازا الرياض عبد الرحمن الشهراني، كلمة الشريك المكاني بالنيابة عن المدير الإقليمي بمنطقة الرياض مدير عام الفندق فادي صوايا، مقدماً التهنئة للجمعية وأعضائها والإعلاميين السعوديين بالمعايدة، ومؤكداً سعادتهم بالشراكة مع جمعية "إعلاميون" والمساهمة في العمل الإعلامي، قائلاً: "تشرفنا بدعم رؤية المملكة من خلال شراكتنا المجتمعية مع جمعية "إعلاميون".

وتحدث نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" والمتحدث الرسمي للجمعية المذيع القدير والمخضرم عبد العزيز العيد، قائلاً: "نحن فخورون جداً بما وصلت إليه جمعية "إعلاميون" حيث بدأنا بإمكانيات محدودة، وكانت بالنسبة لنا حلماً كبر مع الوقت وأصبح حقيقة على أرض الواقع ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن من مكانة مؤثرة وعقد شراكات إستراتيجية.

وتابع: وهناك مفاجآت سارة للجمعية بمشاركة وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والإسكان اللتين وافقتا على تأسيس الجمعية الإسكانية التعاونية للإعلاميين، وأبدت وزارة الإسكان استعداداتها لتمويلها ودعمها، وإن هذا الدعم الذي يمثل اهتمام ولاة الأمر حفظهم الله بتنمية الإنسان والمكان والدفع في سبيل التقدم الحضاري وتشجيع المشاركة المجتمعية من خلال ما حملته رؤية المملكة 2030 التي تؤسس لنهضة أممية غير مسبوقة".

من جانبه، تحدث الأمين العام لجمعية "إعلاميون" ناصر الغربي، مشيداً بشركاء الجمعية الإستراتيجيين، وما قدموه من مساهمات كبيرة للجمعية ولأعضائها ودعمها بما يرفع من مستوى الجمعية على المستوى الإعلامي والخدمة المجتمعية، مؤكداً تطلع الجمعية إلى المزيد لتحقيق رسالتها المهنية والحضارية والمجتمعية والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وشهد الحفل بعد تكريم ضيفي شرف المعايدة والشريك الإستراتيجي فندق كراون بلازا الرياض، جلسة حوارية مع ضيفي الشرف المذيعين العريقين الإعلامي القدير سعد العتيبي، والمذيعة المخضرمة سلوى شاكر، وأدار الحوار عضو الجمعية المذيع محمد الشريف.

من جهة أخرى، دشن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبد العزيز الزبن، ورئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" سعود بن فالح الغربي، أحدث الحملات الإنسانية والوطنية التي أطلقتها جمعية "إعلاميون" على هامش احتفالية الجمعية لمعايدة للإعلاميين، بمناسبة الذكرى الثانية للبيعة لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله، وهي حملة #معكم _ بدمائنا دعماً لجنودنا البواسل أبطال الحد الجنوبي، وذلك بالتعاون مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلة في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، حيث دعت الجمعية جميع الزملاء والزميلات الإعلاميين للمشاركة في الحملة كتعبير عن الامتنان والتقدير لما يقدمه رجال الوطن من تضحيات عظيمة لحفظ أمن هذا الوطن.