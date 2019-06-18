محمد بن مسعود - الدمام - نفى عبدالله شرف الدين عضو شرف نادي الاتحاد كل الشائعات التي تحدثت عن عودة اللاعب المصري محمود عبدالمنعم " كهربا" لنادي الاتحاد في تجربة احترافية جديدة كونه المفاوض الذي استقطب اللاعب في الفترة السابقة وعلى علاقة متينة باللاعب، وقال شرف الدين : "من منطق العقل كيف يتم الحديث عن لاعب قبل بت المدرب في الأمور الفنية وتحديد احتياجاته وكذلك قبل تولي الرئيس الجديد دفة قيادة النادي، وختم شرف الدين حديثه : "في حال طلب المدرب عودة اللاعب لا مانع من الجلوس على طاولة المفاوضات لإعادته". شرف الدين : لا صحة لشائعة عودة كهربا وفي حال طلب سييرا سنسعى لإحضاره عبدالله الشهري الخليج 365 2019-06-18 نفى عبدالله شرف الدين عضو شرف نادي الاتحاد كل الشائعات التي تحدثت عن عودة اللاعب المصري محمود عبدالمنعم " كهربا" لنادي الاتحاد في تجربة احترافية جديدة كونه المفاوض الذي استقطب اللاعب في الفترة السابقة وعلى علاقة متينة باللاعب، وقال شرف الدين : "من منطق العقل كيف يتم الحديث عن لاعب قبل بت المدرب في الأمور الفنية وتحديد احتياجاته وكذلك قبل تولي الرئيس الجديد دفة قيادة النادي، وختم شرف الدين حديثه : "في حال طلب المدرب عودة اللاعب لا مانع من الجلوس على طاولة المفاوضات لإعادته". 18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 Advertisements 11:40 PM نفى عبدالله شرف الدين عضو شرف نادي الاتحاد كل الشائعات التي تحدثت عن عودة اللاعب المصري محمود عبدالمنعم " كهربا" لنادي الاتحاد في تجربة احترافية جديدة كونه المفاوض الذي استقطب اللاعب في الفترة السابقة وعلى علاقة متينة باللاعب، وقال شرف الدين : "من منطق العقل كيف يتم الحديث عن لاعب قبل بت المدرب في الأمور الفنية وتحديد احتياجاته وكذلك قبل تولي الرئيس الجديد دفة قيادة النادي، وختم شرف الدين حديثه : "في حال طلب المدرب عودة اللاعب لا مانع من الجلوس على طاولة المفاوضات لإعادته". ، شرف الدين : لا صحة لشائعة عودة كهربا وفي حال طلب سييرا سنسعى لإحضاره ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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