محمد بن مسعود - الدمام - "آل زاهر" يرزق بمولود صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18 رُزق سعد بن عايض بن دايس آل زاهر بمولود أطلق عليه اسم "حاتم"، وقد تلقّى التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 10:53 PM Advertisements رُزق سعد بن عايض بن دايس آل زاهر بمولود أطلق عليه اسم "حاتم"، وقد تلقّى التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.

، "آل زاهر" يرزق بمولود ،

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