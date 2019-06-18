توقع الرائي عبدالله بن محمد الخضيري، المستشار بالمرصد الفلكي بجامعة المجمعة، بداية نجم الدبران غدًا الأربعاء، وكذلك تعامد الشمس على مدار السرطان السبت المقبل.
وكتب الخضيري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن شاء الله اعتبارًا من يوم غدٍ الاربعاء 16شوال 19يونية غرة نجم الدبران ويوم السبت 22 يونية تتعامد الشمس على مدار السرطان».
وأضاف الخضيري، أنه بدخول برج السرطان تهب بوارح الصيف والحرارة تنخفض قليلًا عما كانت عليه خاصة الصغرى منها، مُشيرًا إلى أنه «في 29 شوال يحدث كسوف للشمس غير مشاهد لدينا يعقبه خسوف جزئي يوم 13 ذي القعدة».
وكان الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، قد أشار اليوم الثلاثاء، إلى أن فصل الصيف سيبدأ فلكيًّا يوم الجمعة المقبل، وهو موعد الانقلاب الصيفي.
وغرَّد الحصيني- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «أيام قليلة تفصلنا عن موعد الانقلاب الصيفي يوم الجمعة المقبل، وهو إيذان ببدء فصل الصيف فكليًّا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية».
وأضاف: «هذا اليوم سيكون أطول نهار وأقصر ليل في السنة، طبقًا للحسابات الفلكية، وتكون الشمس عمودية على الخط الوهمي مدار السرطان».
كانت هذه تفاصيل خبر الخضيري: غدًا بداية «نجم الدبران» والشمس تتعامد على مدار السرطان السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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