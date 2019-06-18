انطلاق مبادرة حسن الوفادة بمربة

من جهته أكد لـ«دوت الخليج» رئيس مركز مربة سعد الحياني، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بحسن الوفادة، وبذل المزيد من الجهد لاستقبال ضيوف مركز مربة والعابرين من خلاله، ولذلك لعكس صورة جميلة لهذا المركز أسوة ببقية مراكز ومحافظات منطقة عسير في حسن الضيافة المعهودة. بدوره أوضح رئيس بلدية مربة خالد بن قليله أن بلدية مربة تم دعمها من أمانة عسير بسطحة لنقل السيارات المتعطلة على الطريق الرئيسي أبها - مربة، وذلك كدعم لمبادرة حسن الوفادة وزيادة الخدمات البلدية المقدمة لأهالي مربة والزائرين للمركز.
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