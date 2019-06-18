كما شملت الجولات تشغيل وصيانة 12 محطة كهربائية و450 سلمًا كهربائيًا، ومحطة تبريد تصل سعتها إلى 20000 طنا تبريديا، فيما بلغ عدد السماعات التي تم تشغيلها 8000 سماعة في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه. وبلغ عدد الملاحظات التي تمت معالجتها أكثر من 770 حالة بما يشكل 95% من الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولات الميدانية، والواردة عبر نظام البلاغات الذي تشارك فيه كافة إدارات المسجد الحرام ارتقاءً بما يقدم لضيوف الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر 4568 جولة ميدانية لرصد الملاحظات ومعالجتها بالمسجد الحرام خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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