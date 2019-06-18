4568 جولة ميدانية لرصد الملاحظات ومعالجتها بالمسجد الحرام خلال رمضان

كشفت إدارة التشغيل والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة قاصدي المسجد الحرام عن إحصائيات لما قدمته الإدارة خلال شهر رمضان المبارك، حيث قامت الإدارة بعمل 4568 جولة ميدانية لرصد الملاحظات من أرض الميدان ومعالجتها، وعمل الصيانة اللازمة لكافة مرافق المسجد الحرام، وذلك للحفاظ على سلامة المعتمرين والزائرين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

كما شملت الجولات تشغيل وصيانة 12 محطة كهربائية و450 سلمًا كهربائيًا، ومحطة تبريد تصل سعتها إلى 20000 طنا تبريديا، فيما بلغ عدد السماعات التي تم تشغيلها 8000 سماعة في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه. وبلغ عدد الملاحظات التي تمت معالجتها أكثر من 770 حالة بما يشكل 95% من الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولات الميدانية، والواردة عبر نظام البلاغات الذي تشارك فيه كافة إدارات المسجد الحرام ارتقاءً بما يقدم لضيوف الرحمن.