13 مطعما عالميا ترفع المنافسة في فعاليات جدة

يأتي موسم جدة هذا العام ليرفع معايير المطاعم في عروس البحر الأحمر، حيث حرصت اللجنة المنظمة على استقطاب أرقى المطاعم العالمية التي تتيح للزوار تذوق أشهى الأطباق من مطابخ متنوعة.

تجارب جديدة

قالت بسمة الخريجي، مسؤول الأغذية والمشروبات في موسم جدة، إن «مدينة جدة تشهد خلال الموسم الصيفي تجارب جديدة في الوجهات الخمس الرئيسية، إضافة إلى وجود مطاعم عالمية لأول مرة، مع تفعيل المطاعم المحلية بشكل يساعد على المنافسة، حيث تمكنّا من استقطاب 13 مطعماً كبيراً، و157 مشروعا صغيرا يديرها شباب سعوديون من خلال منطقة شاطئ الإسكندرية».

منطقة أبحر

يحتضن شاطئ الإسكندرية في وجهة أبحُر مطعم «أندرغراوند Underground»، إلى جانب مقهى «إيرث كافيه Earth Cafe»، كما تتوفر لرواد الشاطئ 5 بسطات و10 أكشاك تقدم أطعمة ومشروبات متنوعة، خصص جزء منها للأسر المنتجة، وتحتضن أبحر عدد من المطاعم، منها: جايا GAIA، وزودياك Zodiac.

فعاليات الجوهرة

مهرجان مأكولات مُصغر، يقام على هامش فعاليات «الجوهرة» بمشاركة عدد من المطاعم، منها: مطعم «بيروت خانم» الذي يقدم الأطباق العربية التقليدية، ومطعم «زوما» الذي يقدم الطعام الياباني التقليدي، ومطعم «نينيف» وهو مساحة احتفالات تستضيف مأكولات عربية مختلفة، ومطعم «كويا» الذي يقدم ثقافة الشغف بالأطعمة، ومطعم «لو مايكل أنجيلو» الذي يديره الطباخ العالمي مامو.

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الواجهة البحرية

تتيح الواجهة البحرية للزوار تجربة مطعم «أسدور» المخصص لمحبي اللحوم، و«مطعم العنبرية» المتخصص بالأكلات البحرية، أما عشاق القهوة فيمكنهم الاجتماع على «قهوة لاونج من أرورم» و«قهوة النيست»

وتضم منطقة شو شيك مطعم «نوبو» الذي يجمع المأكولات اليابانية التقليدية، ومطعم «سكليني» الذي يقدم المطبخ الإيطالي، إضافة إلى أنواع القهوة في جزيرة «شبابيك».

جدة التاريخية

يقدم موسم جدة مطعم «كاتش» الذي يتميز بعرض إبداعي لمأكولاته البحرية، وعشاق القهوة يمكنهم تجربة مقهى ومحمصة «مَدّ».

ويستمتع رواد الكورنيش الأوسط خلال موسم جدة في الحمراء بـ20 كشكا للمأكولات والمشروبات لرواد أعمال سعوديين، إضافة إلى تجربتين سعوديتين في هذا القطاع تتمثل في مطعمي «أمارا» و«ستريت 56».