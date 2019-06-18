133 ألف عملية بالمرافق العدلية في أسبوع

بلغ إجمالي عدد العمليات التي سجلتها المرافق العدلية خلال الأسبوع الجاري نحو 133222 عملية، تنوعت بين عمليات قضائية بلغ عددها 64556 عملية، وأخرى تنفيذية بعدد 21663 عملية، وعمليات توثيق بلغ عددها 47003 عمليات، حيث تتم أكثر العمليات في المرافق العدلية إلكترونيا، وذلك تحقيقا لبرنامج التحول الوطني 2020، ولمواكبة رؤية المملكة 2030.

الربط الإلكتروني

ذكرت وزارة العدل أن «الربط الإلكتروني يمكّن من إتمام العديد من العمليات والإجراءات القضائية والتوثيقية، ليصبح التنفيذ الآن سريعا وفق منظومة رقمية بمدخلات واضحة، وبمسار إلكتروني متطور، مقارنة بالآليات السابقة المتمثلة في مخاطبات حكومية كانت تستغرق نحو 60 يوما».

وأضافت أن «رؤية الوزارة تتلخص في تقديم خدمات عدلية رائدة، بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وتكلفة، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، بالاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، وعبر نظم وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية».

وكانت وزارة العدل قد كشفت العام الماضي عن تنفيذ أكثر من 7.6 ملايين عملية، من خلال الربط الإلكتروني مع 26 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، تطبيقا للحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل واختصار الإجراءات على المستفيدين.

تعريفات العمليات

أوضحت أستاذة علم القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة وحي فاروق لقمان أن «العمليات القضائية أصبحت تستغرق وقتا قليلا، وذلك بعد الربط الإلكتروني، حيث يمكن للشخص حاليا متابعة كل إجراءات قضيته والجلسات ومواعيدها والأحكام الصادرة فيها أون لاين»، مؤكدة أن هذا التطور الملموس يجير لصالح وزارة العدل السعودية.

وأضافت أن «العمليات القضائية تتمثل في إجراءات القضية ومرافعتها أمام المحاكم القضائية، بينما العملية التنفيذية هي إجراءات ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بعد انتهاء العملية القضائية، أما عملية التوثيق فهي التصديق من الجهات الرسمية على المستندات النهائية للقضية».

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العمليات بالمرافق العدلية خلال الأسبوع

- 133222 إجمالي العمليات

- 7.6 ملايين عملية نُفذت العام الماضي

- 64556 عملية قضائية

- 21663 عملية تنفيذية

- 47003 عمليات التوثيق