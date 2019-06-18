إزالة تعديات على متنزه البهيتة بالطائف

نفّذت أمانة الطائف حملةً لإزالة تعديات عشوائية مخالفة في متنزه البهيتة البري، والتي أقامها محدثون بهدف الاستيلاء على الأراضي الحكومية. ووقفت لجنة مختصة مكونة من عدة جهات حكومية على الموقع، وأعدّت محضرا بأعمال الإزالة التي تمت على الإحداثات غير النظامية. وضمت اللجنة مندوبين عن: وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبلدية السيل الكبير الفرعية، وشرطة السيل الكبير، ومركز السيل.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن التعديات التي تمت إزالتها تمثلت في غرف من البلك والهنقر وتوانك مياه كبيرة ودورات مياه متنقلة وعقوم ترابية «3 مواقع بطول 50 مترا لكل ضلع»، وشبوك للماشية وغرف سكنية، إضافة إلى استغلال الأراضي بوضع كفرات السيارات وأسلاك شائكة، وبلك، وغيرها من أشكال استغلال الأراضي بشكل غير نظامي.