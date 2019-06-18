إزالة تعديات على متنزه البهيتة بالطائف

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن التعديات التي تمت إزالتها تمثلت في غرف من البلك والهنقر وتوانك مياه كبيرة ودورات مياه متنقلة وعقوم ترابية «3 مواقع بطول 50 مترا لكل ضلع»، وشبوك للماشية وغرف سكنية، إضافة إلى استغلال الأراضي بوضع كفرات السيارات وأسلاك شائكة، وبلك، وغيرها من أشكال استغلال الأراضي بشكل غير نظامي.
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