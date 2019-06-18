1080 قضية حق عام تنظرها المحاكم الجزائية شهريا

سجلت قضايا الحق العام لدى المحاكم الجزائية في الشـهور الـعشرة لعام 1440، 10799 قضيةً، بواقع 1080 قضية شهريا، تتفاوت أعدادها بين المناطق، حيث بلغ عدد القضايا بمنطقة الرياض 4277 بنسبة 13.6 %، بينما بلغ عددها في منطقة مكة المكرمة 2212 قضية بنسبة 8.4 %، تلتها المنطقة الشرقية بـ1657 قضية بنسبة 10.4 %، ثم منطقة عسير بـ637 قضية بنسبة 6 %.

وبلغ عدد القضايا في منطقة القصيم 390، ثم منطقة جازان بـ335، تلتها منطقة تبوك بـ303 قضايا، وجاءت المدينة المنورة بـ287، بينما سجلت منطقة حائل 222 قضية، تلتها منطقة الجوف بـ186، بينما بلغ عددها في منطقة نجران 147 قضية، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ118، وجاءت منطقة الباحة بأقل عدد حيث بلغ مجمل القضايا 28 قضية.

الحق العام

أوضح المحامي نواف النباتي أن قضايا الحق العام ترتبط بحق المجتمع، ولا يسقط الحق العام حتى في حالة تنازل المدعي عن حقه الخاص، إلا أنه يُعاقب المدعى عليه بالحق العام، أي أنه لا ينقضي الحق العام بتنازل صاحب الحق الخاص، مضيفا أن الحق العام يسقط بالعفو من ولي الأمر أو في حالة صدور حكم نهائي، كذلك يسقط الحق العام في حالة التوبة التي تكون بها ضوابط شرعية مسقطة للعقوبة، أو في حالة وفاة المتهم، أما الحالات التي يسقط فيها الحق الخاص فتكون بحالة عفو المدعي أو ورثته عن المدعى عليه أو صدور حكم سابق.

كيفية رفع الدعوى الجزائية

01 الدخول على بوابة وزارة العدل واختيار صحيفة الدعوى الإلكترونية.

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02 يحدد تصنيف الدعوى من القائمة ثم يختار المحكمة واختيار الموافقة على التعهد.

03 اختيار طلب جديد ثم إدخال بيانات المدعي.

04 إدخال بيانات المدعى عليه.

05 إدخال بيانات الدعوى ثم الحفظ والطباعة وإرسالها للجهة المختصة.