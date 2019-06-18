أغلقت الإدارة العامة للبلديات الفرعية، ممثلة في بلدية النهضة الفرعية بتبوك، 4 معامل جبس مخالفة داخل الأحياء السكنية، ضمن نطاق عمل البلدية. وأوضح رئيس بلدية النهضة الفرعية المهندس ناصر البلوي، أنه «خلال جولات مراقبي البلدية، تم ضبط 4 معامل جبس مخالفة داخل أحياء سكنية تعمل دون تراخيص، فتم إغلاقها، بمشاركة الجهات الأمنية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 4 معامل جبس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.