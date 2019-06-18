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رابطة للممارسين الصحيين السعوديين في أميركا وكندا

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نظّمت الملحقية الصحية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، لقاء للممارسين الصحيين السعوديين العاملين في أميركا وكندا، وبعض طلاب التخصصات الصحية في مدينة شيكاغو.

وتطرق الربيعة إلى مستقبل القطاع الصحي السعودي، في ضوء رؤية المملكة 2030، مستمعا إلى تجارب الحضور واقتراحاتهم، داعيا في الوقت ذاته إلى المشاركة في المؤتمرات الطبية التي تعقد في المملكة، لتبادل الخبرات مع الزملاء في المستشفيات .

وتم الاتفاق -خلال اللقاء- على تأسيس رابطة للممارسين الصحيين السعوديين في أميركا وكندا، بهدف تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الرابطة، وتحقيق وتنمية الفكر، والتواصل الثقافي والاجتماعي لأعضاء الرابطة، إضافة إلى إبراز تفوق الممارس الصحي السعودي، وكذلك الاستفادة من المميزين من أعضاء الرابطة في تطوير القطاعين الصحي والتعليمي في المملكة، وأيضا تيسير تبادل الإنتاج والأفكار العلمية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وشمال أميركا، إضافة إلى المساعدة في قبول الطلاب والباحثين والمرضى السعوديين في الجامعات، ومراكز البحوث والمستشفيات الأميركية المميزة، والحصول على تسهيلات تخدم أعضاء الرابطة خلال إقامتهم في أميركا الشمالية.


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