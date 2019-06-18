إطلاق مبادرة مزارعنا حياتنا في الداير

دشن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة مبادرة «مزارعنا حياتنا» والتي تهدف إلى تسليط الضوء على جهود المزارعين في استزراع شجرة البن ومختلف الزراعات. وكشف المشرف على المبادرة سلمان الخالدي أن «الفكرة تأتي لدعم جهود المزارعين وتبيان أهمية الزراعة، حيث تحتل المدرجات الزراعية مساحة كبيرة من جبال المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة».



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