المرحلة الثانية لتطوير أبحر بعد الموسم

كشفت مصادر لـ»دوت الخليج» أن هناك مرحلة ثانية من مشروع استكمال أعمال تطوير البنية التحتية لكورنيش أبحر، بعد انقضاء موسم جدة الحالي، إذ ستقوم أمانة جدة بمتابعة أعمال التطوير لمنطقة أبحر، لتضاهي الواجهة البحرية في أبحر واجهة جدة البحرية، من ناحية والاهتمام بالخدمات والمرافق والنواحي الجمالية.

وأضافت، أن «المشروع سيتضمن العمل على خلق تصميم للواجهة على معايير عالمية، إلى جانب تنفيذ ممشى متكاملا ومجهزا بكل الأجهزة الرياضية الحديثة، ومسطحات خضراء ومناطق مفتوحة وألعاب أطفال، وربط أبحر الشمالية والجنوبية.

وأبانت المصادر أن «أمانة جدة تستقبل حاليا العروض من المقاولين لاستكمال تنفيذ مشروع التطوير، وسيكون مدة تنفيذ عقد المشروع خلال 24 شهرا».

29 فئة للمقاولين

اطلعت «دوت الخليج على نماذج لتأهيل المقاولين لتطوير وتنفيذ مشروع الواجهة البحرية بأبحر، والتي تشمل 29 فئة بين تصميم وتشييد، من بين تلك الفئات تجهيز متنزهات، ومبان طبية، ومبان لبيع التجزئة، ومبان سكنية، ومباني تعليم وأبحاث، ومبان تجارية ومؤسسة، واستقصاء للموقع، ومسح الموقع، ونظام المعلومات الجغرافية، ومبان معمارية، والمناظر الطبيعة، والبنية التحتية للاتصالات، ومراكز اتصالات وبيانات، وسكك الحديد، وأعمال مدنية عامة، وأعمال السباكة والصرف الصحي، وطرق ومسارات، واختبار التربة، والسلامة والأمن، وأنظمة الحماية من الحريق.

شاطئ الإسكندرية

شهدت منطقة أبحر خلال الموسم الحالي تطويرا كبيرا في البنية التحتية، وإنهاء عدة مرافق ومسطحات ومواقع، منها شاطئ الإسكندرية الذي تم افتتاحه أول من أمس، وجذب كثيرا من الزوار.

ويتميز الشاطئ باحتوائه مرافق للعائلات، والألعاب المائية للأطفال، ومنطقة سباحة مفتوحة، كما يحوي الموقع كثيرا من الخدمات المتاحة لكل الزوار بالمجان، والتي نالت استحسان الجميع، خاصة أن هناك وسائل سلامة وأمان تم توفيرها بكل مواقع الكورنيش.

ويضم شاطئ الإسكندرية مطاعم ومرافق خدمية، ومناظر بحرية تنافس الشواطئ العالمية من ناحية التصاميم والبنية التحتية، وأيضا يحوي مطاعم عالمية تماشيا مع موسم جدة الحالي.

29 نموذجا لتأهيل المقاولين منها

- تصميم وتشييد

- تجهيز متنزهات

- مبان طبية

- مبان لبيع التجزئة

- مبان سكنية

- مباني تعليم وأبحاث

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- مبان تجارية ومؤسسة

- استقصاء للموقع

- مسح الموقع

- نظام المعلومات الجغرافية

- مبان معمارية

- المناظر الطبيعية

- البنية التحتية للاتصالات

- مراكز اتصالات وبيانات

- سكك الحديد

- أعمال مدنية عامة

- أعمال سباكة وصرف الصحي

- طرق ومسارات

- اختبار التربة

- السلامة والأمن

- أنظمة الحماية من الحريق