الفيصل يلتقي مدير الدفاع المدني بالمنطقة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثاً اللواء علي المنتشري.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، اللواء المنتشري بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.

من جهته، قدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة شكره للأمير خالد الفيصل على تهنئته وتوجيهاته الدائمة، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن.

كما استقبل أمير مكة المكرمة، اللواء سالم المطرفي مدير الدفاع المدني بالمنطقة سابقاً بمناسبة تقاعده، مثمناً له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله، فيما قدّم اللواء المطرفي شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه الدائم لأعمال الدفاع المدني بالمنطقة.