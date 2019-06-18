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أمير تبوك يطلع على مشروعات المياه

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التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بمكتبه بالإمارة أمس مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس صالح الشراري، والذي أطلعه على تقرير عن مشروعات المياه والصرف الصحي بالمنطقة الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع، والمشروعات التي تم الانتهاء منها بالمنطقة، والتي تبلغ 68 مشروعاً بقيمة مالية تجاوزت ملياري ريال.

وأشاد الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها القائمون على خدمات المياه بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.

وأعرب الشراري عن بالغ شكره لأمير تبوك على ما تحظى به مشروعات المياه بالمنطقة من متابعة واهتمام منه.


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