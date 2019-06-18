أمير تبوك يطلع على مشروعات المياه

وأشاد الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها القائمون على خدمات المياه بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.
وأعرب الشراري عن بالغ شكره لأمير تبوك على ما تحظى به مشروعات المياه بالمنطقة من متابعة واهتمام منه.
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