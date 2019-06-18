بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

بدأت أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية والخبرات.

وأكد الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اهتمام حكومة المملكة بالحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، وخدمة ضيوف الرحمن، منذ تأسيسها على يد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز، إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

وأضاف السديس، أن هذه العناية بالكعبة المشرفة تأتي ضمن سجل حافل وتاريخ زاخر لهذه الدولة المباركة. فقد قام الملوك -رحمهم الله- بصيانتها وترميمها، فقد رممت في عهد المؤسس والملك فيصل، وكان آخرها في عهد الملك فهد -رحمهم الله- وهي صيانة دورية كل ما استدعى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن جميع الأعمال التي تنفذ في الحرمين الشريفين من بناء وتشييد وخدمات، يطبق عليها أعلى معايير الجودة والسلامة.