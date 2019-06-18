السعودية اليوم / كمال بن سعيد يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لمكتب وزير التجارة بالمرتبة الرابعة عشرة



الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

رفع المدير العام لمكتب وزير التجارة والاستثمار كمال بن أحمد بن محمد سعيد , شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر بن سعيد عن بالغ اعتزازه بالثقة الكريمة التي حظي بها من ولاة الأمر -أيدهم الله-, معرباً عن شكره لمعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على اهتمامه ودعمه.

وأكد حرصه على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة منظومة التجارة والاستثمار في هذا الوطن الغالي، سائلاً الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء على هذه البلاد المباركة في ظل القيادة الرشيدة.

// انتهى //

22:36ت م

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الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسرفع المدير العام لمكتب وزير التجارة والاستثمار كمال بن أحمد بن محمد سعيد , شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بتعيينه على وظيفة مدير عام مكتب الوزير بوزارة التجارة والاستثمار بالمرتبة الرابعة عشرة.وعبر بن سعيد عن بالغ اعتزازه بالثقة الكريمة التي حظي بها من ولاة الأمر -أيدهم الله-, معرباً عن شكره لمعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على اهتمامه ودعمه.وأكد حرصه على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة منظومة التجارة والاستثمار في هذا الوطن الغالي، سائلاً الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء على هذه البلاد المباركة في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //22:36ت م0251

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