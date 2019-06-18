السعودية اليوم / إنقاذ 11 مهاجرًا غير شرعي بالسواحل التونسية



تونس 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

أنقذ خفر السواحل التونسية 11 مهاجرًا غير شرعي من الغرق قبالة سواحل جزيرة جالطة شمال شرقي تونس.

وأفاد مصدر أمني مسؤول بمدينة بنزرت التونسية أن مصالح الحرس البحري رصدت قاربًا على وشك الغرق على متنه مجموعة من الأشخاص، كانوا في رحلة سرية إلى بلد أوروبي.

وجنوبًا دخل ميناء جرجيس اليوم 75 مهاجرًا غير شرعي كانوا عالقين في البحر منذ 19 يومًا قبالة سواحل المدينة التي تقع جنوب شرق تونس ليتم نقلهم إلى تونس العاصمة، في انتظار تأمين عودتهم إلى بلدانهم.

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22:33ت م

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