السعودية | آل شاطر مدير مركز الجنوب بالوطن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:48 مساءً, 18 يونيو 2019 م المناطق - الرياض تم صدور قرار تعيين الصحافي أحمد آل شاطر مديرا لمركز الجنوب بجريدة الوطن.

ويعد آل شاطر من الإعلاميين المميزين في المنطقة، وكان الزميل آل شاطر محرر صحافي بجريدة المدينة تميز خلالها بصحافتة الاستقصائية وكان يبحث ماوراء الخبر.

نبارك له هذه الثقة.

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