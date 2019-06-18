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فيديو.. لتسعد بسفرك اهتم بجوازك حملة توعوية جديدة للجوازات
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت المديرية العامة للجوازات السعودية على أن جواز السفر هو أهم وثيقة خلال الرحلة خارج المملكة، متمنية للجميع سفرًا سعيدًا وعودًا حميدًا.
وأطلقت الجوازات حملة جديدة باسم “لتسعد بسفرك اهتم بجوازك”، تهدف إلى توعية المواطنين بالمحافظة على جواز السفر؛ لأنه بمجرد خروج متابعات الخليج 365 من المطار يصبح الجواز هو أهم وثيقة معه وتسهل له التنقل بحرية وأمان.
وبما أن الجوازات هي آخر من يودع المسافر وأول من يستقبله، أكدت المديرية أن العملية تستغرق ثواني فقط حتى يعبر المسافر من خلال كاونتر الجوازات مصحوبًا بعبارة “سفرًا سعيدًا”.
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