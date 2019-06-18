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2019-06-18 جامعة نجران تدعو الراغبين للتسجيل في دوراتها الصيفية وهنا الرابط متابعات الخليج 365 - واس دعت جامعة نجران ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الراغبين من أفراد المجتمع للتسجيل بدوراتها الصيفية “للغة الانجليزية” للعام الجاري، ذلك بالدخول على موقع العمادة عبر الرابط الالكتروني هنا، حيث يستمر التسجيل إلى تاريخ 28 / 11 / 1440هـ.

وأوضح عميد خدمة المجتمع بالجامعة الدكتور صالح بن نمران الحارثي، أن الدورات التي ستكون في مستويات اللغة الإنجليزية للرجال والنساء، تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية للجامعة، وتفعيل خدمة المجتمع بالشكل الموازي لإمكانات الجامعة وأداء دورها في هذا المجال للمساعدة في النهوض بالمجتمع وتنمية قدرات أفراده.









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