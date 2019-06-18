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5 توجيهات هامة بشأن أنظمة المرور
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المرور السعودي أن عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق يعد مخالفة مرورية.
وأضاف المرور، في سلسلة توجيهات له، أنه عند مخارج الطرق الرئيسية يجب تنبيه المركبات الأخرى وعدم الانتقال للمخرج بشكل مفاجئ.
وأيضًا، مع وجود وسائل السلامة بالمركبة يجب المحافظة على التركيز والابتعاد عن الانشغال بغير الطريق.
كما شدد المرور على أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية.
وقال المرور: إن الالتزام بالوقوف الصحيح يقلل الازدحام في المواقف، بحيث تستوعب مركبات أكثر مما تستوعبه عند الوقوف الخاطئ.
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