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2019-06-18 حريق في مستودع للدهانات ومواد للبناء في الخبر متابعات الخليج 365 - الخبر باشر الدفاع المدني في الخبر، مساء اليوم الثلاثاء، حادث حريق اندلع بمستودع للدهانات ومواد للبناء. Advertisements وأوضح المدني أن الحريق لم يوقع أي إصابات، فيما لم يتضح بعدُ أسباب الحادث. ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق، وإطفاء النيران المندلعة بخراطيم المياه.









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