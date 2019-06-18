الان تتابع شاهد.. احتراق كامل لناقلة زيت اصطدمت بتريلة قلاب في بدر ووفاة السائق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 56 دقيقة - 10:27 م, 18 يونيو 2019 م التعليقات: 0 الخليج 365 - متابعات أخمد مدني بدر حادث اصطدام ناقلة زيت بتريلة قلاب نتج عنه أحتراقها بالكامل ووفاة السائق.

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