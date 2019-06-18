شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق ناقلة زيت اصطدمت بـ«تريلة».. ووفاة السائق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة بدر، حادث اصطدام ناقلة زيت بـ«تريلة» قلاب نتج عنه احتراقها بالكامل ووفاة السائق. جاء ذلك في تغريدة للدفاع المدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الثلاثاء).



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