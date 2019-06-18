بريدة: التشهير بمؤسسة تورطت في نقل وبيع دجاج مُجمد منتهي الصلاحية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تُشهِّر وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الثلاثاء)، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمؤسسة تورطت في نقل وبيع دجاج مُجمد منتهي الصلاحية في بريدة. أكد ذلك، المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، لافتاً إلى أنه تم ضبط المتورطين في هذا العمل.



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