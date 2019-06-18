شكرا لقرائتكم خبر عن زيت الطهي يحرق منزلاً في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

تسبب زيت طهي في نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية وإصابة أربعة أشخاص بالهلع في حي السلمان في تبوك.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن الحريق اندلع في عمارة سكينة تتكون من خمس طوابق، وانحصر داخل مطبخ في شقة بالطابق الرابع.

وأضاف: «تمت مباشرة الحالة وإخماد الحريق والسيطرة عليه من قِبل فرق الدفاع المدني دون وجود احتجازات، وجرى معالجة أربع حالات بالموقع كانوا في الشقة المجاورة من قِبل الهلال الأحمر نتيجة الهلع والخوف، وحالتهم الصحية مستقرة ولم تتطلب نقلهم إلى المستشفى».

ولفت الرائد الشمري، إلى أنه ومن خلال المعاينة الأولية، اتضح أن سبب الحادث اشتعال الزيت أثناء عملية الطهي.