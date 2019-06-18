السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كابول
قال مسؤولون إن مجموعة تضم 11 من طالبي اللجوء الأفغان المرفوضين، وصلوا إلى كابول أمس، بعد ترحيلهم من ألمانيا.
ويشار إلى أن هذه المرة هي الـ25 التي يتم فيها الترحيل الجماعي لمثل هذه المجموعات من ألمانيا منذ ديسمبر من عام 2016، وكان 600 رجل أفغاني عادوا في آخر 25 رحلة طيران.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا ترفض دخول 11 أفغانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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