السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الرباط
أعلنت السلطات المغربية تفكيك «خلية إرهابية» من خمسة أفراد بتطوان شمالي البلاد أمس، ونقلت «وكالة المغرب العربي للأنباء» عن بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن أعمار أفراد الخلية تتراوح بين 23 و33 سنة، وتم توقيفهم «للاشتباه في صلتهم بما يسمى بتنظيم داعش».
وأشار إلى أن «عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز أجهزة الكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى بذلة عسكرية» وأن المشتبه فيهم بايعوا الأمير المزعوم لداعش، وانخرطوا في الدعاية والترويج للتنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، علاوة على علاقاتهم بمقاتلين بالساحة السورية العراقية».
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب تفكك خلية إرهابية داعشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.