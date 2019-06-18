المغرب تفكك خلية إرهابية داعشية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت السلطات المغربية تفكيك «خلية إرهابية» من خمسة أفراد بتطوان شمالي البلاد أمس، ونقلت «وكالة المغرب العربي للأنباء» عن بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن أعمار أفراد الخلية تتراوح بين 23 و33 سنة، وتم توقيفهم «للاشتباه في صلتهم بما يسمى بتنظيم داعش».

وأشار إلى أن «عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز أجهزة الكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى بذلة عسكرية» وأن المشتبه فيهم بايعوا الأمير المزعوم لداعش، وانخرطوا في الدعاية والترويج للتنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، علاوة على علاقاتهم بمقاتلين بالساحة السورية العراقية».