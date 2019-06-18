45 قتيلا سوريا في معارك حماة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 45 قتيلا من القوات النظامية وفصائل المعارضة أمس، جراء المعارك العنيفة التي شهدتها محاور شمال غرب حماة. وقال»إن القتلى سقطوا على خلفية هجوم نفذته المعارضة المسلحة فجر اليوم على قريتي كفرهود والجلمة الخاضعتين لسيطرة قوات النظام».



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