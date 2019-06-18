القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه الملك في بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لملك مملكة إسبانيا الملك فيليب السادس بمناسبة ذكرى توليه الملك في بلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ملك إسبانيا بمناسبة ذكرى توليه الملك في بلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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