ساري يثير الفرح في اليوفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعيش جماهير يوفنتوس حالة من الفرح بعد الإعلان عن تولي ماوريسيو ساري منصب المدير الفني ليوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في السنوات الثماني الماضية.

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وجاء انتقال ساري لتدريب يوفنتوس بعد ثلاثة مواسم قضاها في نابولي وموسم واحد مع تشيلسي الإنجليزي.

وتولى ساري المسؤولية في يوفنتوس خلفا لماسيميليانو أليجري الذي تمت الإطاحة به الشهر الماضي، وجاء الإعلان عن هذه الخطوة وسط أجواء حارة بعد ظهر أمس الأول الأحد. وكتبت صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت «يوفنتوس.. ثورة ساريستا تبدأ» ، بينما تحدثت صحيفة «توتوسبورت» عن «عصر ساري».

وذكر يوفنتوس عبر موقعه على الانترنت أن ساري سيوقع حتى عام 2022 عندما يتم تقديمه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.