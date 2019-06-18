الرياض تستضيف فعاليات اليوغا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم سفارة الهند لدى السعودية اليوم فعاليات «يوغا للحياة الصحية والنشطة» بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، وذلك عند السابعة والنصف صباحا، في حديقة المدي بمدينة الرياض، تزامنا مع اليوم العالمي الخامس لرياضة اليوغا.

وتشارك في هذه الفعالية المدربة المعتمدة لرياضة اليوغا ريم بنت إبراهيم العرفج التي تقدم نبذة تعريفية عن رياضة اليوغا، وإبراز الجوانب الإيجابية لهذه الرياضة على النفس البشرية، إضافة لإقامة تجربة حية للمشاركين في هذه المناسبة.