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الرياض تستضيف فعاليات اليوغا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم سفارة الهند لدى السعودية اليوم فعاليات «يوغا للحياة الصحية والنشطة» بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، وذلك عند السابعة والنصف صباحا، في حديقة المدي بمدينة الرياض، تزامنا مع اليوم العالمي الخامس لرياضة اليوغا.

وتشارك في هذه الفعالية المدربة المعتمدة لرياضة اليوغا ريم بنت إبراهيم العرفج التي تقدم نبذة تعريفية عن اليوغا، وإبراز الجوانب الإيجابية لهذه على النفس البشرية، إضافة لإقامة تجربة حية للمشاركين في هذه المناسبة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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