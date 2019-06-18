، وفاة قائد ناقلة زيت إثر اصطدامه بشاحنة قلاب بالرايس في طريق ينبع جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الدفاع المدني باشر الحادثة وسُلمت لجهة الاختصاص

لقي قائد ناقلة زيت مصرعه، إثر اصطدامه بشاحنة قلاب بالرايس طريق ينبع جدة السريع، نتج عنه احتراق كامل للناقلة، حيث باشر الدفاع المدني الحادثة وسلمت لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أنه ورد بلاغ عند الساعة ١٧:٣٦ عصر اليوم الثلاثاء عن حادث حريق في ناقلة زيت إثر اصطدامها بشاحنة قلاب بالرايس طريق ينبع جدة السريع.

وأضاف "الجهني": نتج عن الحادثة احتراق كامل للناقلة ووفاة السائق نسأل الله الرحمة والمغفرة له وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدًا أنه سلم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.