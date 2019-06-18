اخبار السعوديه

متحدث جامعة الملك خالد: إعفاء عضو هيئة تدريس بعد إساءته للمملكة ولقيادتها عبر تغريدات في تويتر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - تم التواصل مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه

كشف المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله حامد لـ"الخليج 365" بأن الجامعة كفت يد أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بالجامعة عن العمل بعد أن أساء للمملكة العربية ولقيادتها عبر تغريدات قام بنشرها على حسابه في "تويتر".


تفصيلاً قال المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله حامد: إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة بالتغريد في حسابه بإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وقيادتها وشعبها فقد تم كف يده عن العمل فوراً، وتشكيل لجنة للتحقيق معه.

كما تواصلت الجامعة مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه.

متحدث جامعة الملك خالد: إعفاء عضو هيئة تدريس بعد إساءته للمملكة ولقيادتها عبر تغريدات في تويتر

هادي العصيمي الخليج 365 2019-06-18

كشف المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله حامد لـ"الخليج 365" بأن الجامعة كفت يد أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بالجامعة عن العمل بعد أن أساء للمملكة العربية السعودية ولقيادتها عبر تغريدات قام بنشرها على حسابه في "تويتر".


تفصيلاً قال المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله حامد: إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة بالتغريد في حسابه بإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وقيادتها وشعبها فقد تم كف يده عن العمل فوراً، وتشكيل لجنة للتحقيق معه.

كما تواصلت الجامعة مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه.

Advertisements

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440

10:11 PM

تم التواصل مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه
عبدالله حامد

كشف المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله حامد لـ"الخليج 365" بأن الجامعة كفت يد أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بالجامعة عن العمل بعد أن أساء للمملكة العربية السعودية ولقيادتها عبر تغريدات قام بنشرها على حسابه في "تويتر".


تفصيلاً قال المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله حامد: إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة بالتغريد في حسابه بإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وقيادتها وشعبها فقد تم كف يده عن العمل فوراً، وتشكيل لجنة للتحقيق معه.

كما تواصلت الجامعة مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه.

، متحدث جامعة الملك خالد: إعفاء عضو هيئة تدريس بعد إساءته للمملكة ولقيادتها عبر تغريدات في تويتر ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث جامعة الملك خالد: إعفاء عضو هيئة تدريس بعد إساءته للمملكة ولقيادتها عبر تغريدات في تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا