، "الحائلي" رئيسًا لمجلس إدارة نادي الاتحاد لأربع سنوات بالتزكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم تنصيب أنمار الحائلي رئيسًا لمجلس إدارة نادي الاتحاد لأربع سنوات قادمة، بعد انعقاد الجمعية العمومية مساء اليوم بمقر النادي، وقد شهدت مراسم تنصيب الحائلي حضور التقليد الاتحادي العريق الذي يتفرّد به عن بقية الأندية السعودية؛ وذلك بتسليم الرئيس السابق "لؤي ناظر" مفتاح النادي كتعبير عن انتقال الإدارة للخلف.

الجدير بالذكر أن الحائلي الخليج 365 وأن خاض تجربة إدارة نادي الاتحاد عام 2017م قبل أن تعفيه هيئة الرياضة وتكلّف حمد الصنيع بتسيير أمور النادي حتى نهاية الموسم