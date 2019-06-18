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محمد بن مسعود - الدمام - تم تنصيب أنمار الحائلي رئيسًا لمجلس إدارة نادي الاتحاد لأربع سنوات قادمة، بعد انعقاد الجمعية العمومية مساء اليوم بمقر النادي، وقد شهدت مراسم تنصيب الحائلي حضور التقليد الاتحادي العريق الذي يتفرّد به عن بقية الأندية السعودية؛ وذلك بتسليم الرئيس السابق "لؤي ناظر" مفتاح النادي كتعبير عن انتقال الإدارة للخلف.
الجدير بالذكر أن الحائلي الخليج 365 وأن خاض تجربة إدارة نادي الاتحاد عام 2017م قبل أن تعفيه هيئة الرياضة وتكلّف حمد الصنيع بتسيير أمور النادي حتى نهاية الموسم
"الحائلي" رئيسًا لمجلس إدارة نادي الاتحاد لأربع سنوات بالتزكيةعبدالله الشهري الخليج 365 2019-06-18
تم تنصيب أنمار الحائلي رئيسًا لمجلس إدارة نادي الاتحاد لأربع سنوات قادمة، بعد انعقاد الجمعية العمومية مساء اليوم بمقر النادي، وقد شهدت مراسم تنصيب الحائلي حضور التقليد الاتحادي العريق الذي يتفرّد به عن بقية الأندية السعودية؛ وذلك بتسليم الرئيس السابق "لؤي ناظر" مفتاح النادي كتعبير عن انتقال الإدارة للخلف.
الجدير بالذكر أن الحائلي الخليج 365 وأن خاض تجربة إدارة نادي الاتحاد عام 2017م قبل أن تعفيه هيئة الرياضة وتكلّف حمد الصنيع بتسيير أمور النادي حتى نهاية الموسم
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
09:57 PM
تم تنصيب أنمار الحائلي رئيسًا لمجلس إدارة نادي الاتحاد لأربع سنوات قادمة، بعد انعقاد الجمعية العمومية مساء اليوم بمقر النادي، وقد شهدت مراسم تنصيب الحائلي حضور التقليد الاتحادي العريق الذي يتفرّد به عن بقية الأندية السعودية؛ وذلك بتسليم الرئيس السابق "لؤي ناظر" مفتاح النادي كتعبير عن انتقال الإدارة للخلف.
الجدير بالذكر أن الحائلي الخليج 365 وأن خاض تجربة إدارة نادي الاتحاد عام 2017م قبل أن تعفيه هيئة الرياضة وتكلّف حمد الصنيع بتسيير أمور النادي حتى نهاية الموسم
، "الحائلي" رئيسًا لمجلس إدارة نادي الاتحاد لأربع سنوات بالتزكية ،
المصدر : الخليج 365
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