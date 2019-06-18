محمد بن مسعود - الدمام - استهدفت تجمعات الميليشيا في عبس هزت اليوم (الثلاثاء) انفجارات عنيفة ومتتالية من مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد. وبحسب موقع "سبتمبر نت"، تعالت الانفجارات العنيفة من مخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة حرض. وأشار إلى أن الانفجارات العنيفة أتت بالتزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي فوق سماء المنطقة ذاتها. على الصعيد نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية بوادي الثلاث بمنطقة بني حسن في مديرية عبس. وأفاد "سبتمبر نت" بأن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات تابعة لها. مقاتلات التحالف تفجر مخازن أسلحة للحوثيين في حجة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18 هزت اليوم (الثلاثاء) انفجارات عنيفة ومتتالية من مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد. وبحسب موقع "سبتمبر نت"، تعالت الانفجارات العنيفة من مخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة حرض. وأشار إلى أن الانفجارات العنيفة أتت بالتزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي فوق سماء المنطقة ذاتها. على الصعيد نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية بوادي الثلاث بمنطقة بني حسن في مديرية عبس. Advertisements وأفاد "سبتمبر نت" بأن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات تابعة لها. 18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 09:52 PM استهدفت تجمعات الميليشيا في عبس استهدفت تجمعات الميليشيا في عبس هزت اليوم (الثلاثاء) انفجارات عنيفة ومتتالية من مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد. وبحسب موقع "سبتمبر نت"، تعالت الانفجارات العنيفة من مخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة حرض. وأشار إلى أن الانفجارات العنيفة أتت بالتزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي فوق سماء المنطقة ذاتها. على الصعيد نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية بوادي الثلاث بمنطقة بني حسن في مديرية عبس. وأفاد "سبتمبر نت" بأن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات تابعة لها. ، مقاتلات التحالف تفجر مخازن أسلحة للحوثيين في حجة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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